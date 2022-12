Zelensky spreekt Congres VS toe: “Oekraïne doet nu tegen Poetin wat Amerika deed tegen Hitler”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdagavond lokale tijd in Washington het Amerikaanse Congres toegesproken. Als blijk van dank voor de Amerikaanse steun overhandigde hij de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi de strijdvlag die Oekraïense soldaten hem een dag eerder in de belegerde stad Bachmoet hadden meegegeven. Zelensky werd door de Senatoren en Afgevaardigden verwelkomd met een minutenlange ovatie en met gejuich en zijn toespraak van ruim een half uur werd regelmatig onderbroken door applaus.

KIJK. Zelensky spreekt Amerikaans Congres toe en schenkt vlag van Oekraïense soldaten

Zelensky werd eerder op de dag al door president Joe Biden ontvangen in het Witte Huis en trok daarna naar het Capitool waar hij de verkozenen toesprak. De Oekraïense president opende zijn toespraak met de boodschap dat Oekraïne “alive and kicking” (springlevend, red.) is en benadrukte in zijn speech het belang van de Amerikaanse steun, zowel de steun met wapens als met geld. “Dat is geen liefdadigheid”, benadrukte hij, “maar een investering in wereldwijde veiligheid en democratie waar wij uiterst zorgvuldig mee omgaan”.

De wereld is volgens de Oekraïense president dan ook onderling teveel verbonden om aan de zijlijn te blijven staan in het conflict met Rusland. “Dankzij de steun van de VS, Europa en de wereld is Oekraïne niet alleen tegen alle verwachtingen in overeind gebleven, maar ook springlevend. (...) “Deze vlag is een symbool van onze overwinning. In deze oorlog houden we stand, we vechten en we zullen winnen omdat we verenigd zijn. Oekraïne, Amerika en de gehele vrije wereld”, sprak Zelensky, terwijl hij verwees naar de Oekraïense strijdvlag, die hij namens de Oekraïense soldaten aan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi overhandigde.

Volledig scherm President Zelensky overhandigt de Oekraïense strijdvlag die Oekraïense soldaten hem een dag eerder in de belegerde stad Bachmoet hadden meegegeven aan Nancy Pelosi. © Getty Images

Ardennenoffensief

Zelensky trok onder instemmend gejuich een vergelijking met ‘the Battle of the Bulge’, bij ons beter bekend als het Ardennenoffensief in de winter van 1944, toen Amerikaanse soldaten in de Belgische Ardennen een groot offensief van het Duitse leger tegenhielden. “Oekraïne doet nu tegen Poetin wat Amerika deed tegen Hitler. Oekraïne houdt het front en zal zich nooit overgeven.”

Zelensky benadrukte de sterke banden tussen de VS en Oekraïne en riep de leden van het Congres op om de Amerikaanse sancties tegen Rusland nog verder aan te scherpen en “de terroristen verantwoordelijk te houden voor hun agressie.” De Russen gebruiken volgens Zelensky “alles” tegen de Oekraïense steden zoals Bachmoet “maar Oekraïne verdedigt zich en zal zich nooit overgeven”, zei de president onder een donderend applaus. “Vorig jaar woonden er 70.000 mensen in Bachmoet, nu zijn er slechts een paar burgers overgebleven. Elke centimeter van dat land is in bloed gedrenkt...”

Zelensky stond ook stil bij de moeilijke situatie waarin de Oekraïense bevolking verkeert door de onophoudelijke Russische bombardementen op de voorzieningen van het land, waardoor miljoenen mensen zonder licht, verwarming en drinkwater zitten. “Over twee dagen is het Kerstmis, misschien met kaarslicht. Niet omdat het romantischer is, maar omdat er geen stroom is”, zei hij. “Maar we zetten onze strijd voort en het licht in het geloof in onszelf zal niet uitgaan.”

Volledig scherm Zelensky spreekt het Amerikaanse Congres toe. © Getty Images

Samenwerking versterken

De Oekraïense president landde woensdag op de militaire luchthaven Joint Base Andrews, niet ver van Washington, met een Amerikaans regeringsvliegtuig. Het gaat om de eerste buitenlandse reis van de Oekraïense leider sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne in februari. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne.

Het zeldzame werkbezoek vond plaats op uitnodiging van Amerikaans president Joe Biden. Zelensky hoopt de samenwerking tussen de landen met betrekking tot de oorlog te versterken. De militaire steun van de Amerikanen is zeer belangrijk voor Oekraïne, dat bijna tien maanden geleden werd binnengevallen door Russische troepen.

Volledig scherm President Joe Biden spreekt met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis. © AP

Biden beklemtoonde bij een eerste persmoment met Zelensky dat de VS Oekraïne blijven steunen in de “brutale oorlog die door Poetin wordt gevoerd”. De moed en veerkracht van het Oekraïense volk zijn een inspiratie voor de hele wereld, aldus de Amerikaanse president, die bevestigde dat de VS aan Oekraïne het Patriot-luchtafweersysteem zullen leveren. Hij feliciteerde Zelensky ook met zijn verkiezing tot man van het jaar door het magazine ‘Time’.

KIJK. Joe Biden: “Al 300 dagen meedogenloze aanval van Poetin op Oekraïne”

Zelensky op zijn beurt bedankte Biden voor zijn hulp in de Oekraïense strijd tegen Rusland en sprak zijn appreciatie uit voor het Amerikaanse volk. Hij overhandigde Joe Biden als geschenk ook een kruis voor militaire verdienste, in naam van een van zijn legeraanvoerders die momenteel strijdt in Bachmoet in de Donbas-regio.

De Oekraïense president reisde naar eigen zeggen naar de VS om de Amerikanen te bedanken voor hun steun. Elke dollar aan steun die de VS aan Oekraïne geeft, dient volgens de Oekraïense president ook de veiligheid in de wereld. “We moeten deze winter overleven”, benadrukte de Oekraïense leider, die de Amerikanen toewenste “dat ze hun kinderen kunnen zien leven en opgroeien, dat ze hen naar de universiteit kunnen zien gaan en zelf kinderen kunnen zien krijgen. Vrede is het allerbelangrijkste.”

Amerikaanse hulp aan Oekraïne

Tijdens een gezamenlijke persconferentie na afloop van hun ontmoeting, benadrukte Biden dat Oekraïne en de VS erin geslaagd zijn om bondgenoten over de hele wereld te verenigen die Oekraïne willen helpen beschermen tegen de Russische invasie met zowel economische maatregelen tegen Rusland als met militair materieel. “We blijven bij jullie”, zei Biden, die de “stalen ruggengraat” en vastberadenheid van de Oekraïners prees. De Amerikaanse president deelde mee dat de VS ook voor miljoenen dollars aan humanitaire hulp aan Oekraïne hebben toegezegd, alsook 1,85 miljard aan “veiligheidsassistentie”. Daarin zit ook het Patriot-raketafweersysteem vervat, al zal de opleiding tot het gebruik ervan enige tijd in beslag nemen. Poetin is helemaal niet van zinnens om zijn zinloze oorlog te staken, maar hij kan deze oorlog onmogelijk winnen, stelde Biden. De Amerikaanse president wil daarom helpen garanderen dat Zelensky in de best mogelijke onderhandelingspositie zit wanneer de tijd daarvoor rijp is.

Zelensky bedankte Biden voor alle inspanningen. Vooral het Patriot-raketafweersysteem gaat volgens de Oekraïense president bijdragen aan de verdediging van zijn land en het Oekraïense luchtruim beschermen tegen verdere “terroristische aanvallen” van het Russische leger op de Oekraïense infrastructuur. Op de vraag welke hulp hij nog meer van de VS zou willen, antwoordde de Oekraïense president “nog meer Patriot-systemen”.

Tegelijkertijd eiste Zelensky dat Rusland ter verantwoording wordt geroepen voor zijn oorlogsmisdaden en benadrukte hij dat er geen sprake kan zijn van een compromis ten aanzien van de “soevereiniteit, vrijheid en territoriale integriteit” van zijn land. “We zullen winnen, ik ben zeker dat we samen zullen winnen.” Aan het eind van de persconferentie herhaalde Biden nog eens zijn belofte: “Je hoeft je geen zorgen te maken, we blijven achter Oekraïne staan. Zolang als Oekraïne bestaat.”

KIJK. Joe Biden begroet Volodymyr Zelensky in Witte Huis met een vriendschappelijke hand op de schouder

Eerste buitenlandse reis sinds begin oorlog

Zelensky en Biden hebben elkaar sinds het uitbreken van de oorlog meermaals gesproken, maar het is de eerste keer dat beide leiders elkaar dit jaar ontmoeten. Het is voor de Oekraïense president niet zijn eerste bezoek aan het Witte Huis. Hij werd daar in september 2021 ook al door Biden ontvangen. De Amerikaanse president zei toen toegewijd te zijn aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, waar toen alleen in het oosten oorlog was.

Het Witte Huis meldt dat de Oekraïense president slechts enkele uren in Washington zal zijn en daarna direct terugkeert naar zijn land. Nadat hij het Amerikaans Congres heeft toegesproken, keert hij weer terug naar Kiev.

Volledig scherm © ANP / EPA

Regeringsvliegtuig

Zelensky reisde met een vliegtuig van de Amerikaanse overheid naar de Verenigde Staten in het kader van de strenge veiligheidsmaatregelen rond zijn bezoek.

Op foto’s is te zien hoe hij woensdag in de Verenigde Staten uit een wit-blauw vliegtuig stapte. Zijn eerste buitenlandse reis sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog houdt een veiligheidsrisico in voor Zelensky. Dat zou kunnen verklaren waarom de Amerikaanse regering de ongewone maatregel heeft getroffen.

Patriot-luchtafweersysteem

Het Pentagon kondigde woensdag nog eens een bijkomende 850 miljoen dollar aan veiligheidssteun aan voor Oekraïne. In totaal leverden de VS 21,9 miljard dollar (20,7 miljard euro) aan militaire steun aan Oekraïne sinds president Joe Biden aan de macht is. Eén miljard dollar is zo bedoeld voor een uitbreiding van de luchtafweer en voor materiaal voor precisie-aanvallen, bijkomende munitie en belangrijke uitrusting.

Volledig scherm De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wordt begroet door Rufus Gifford, chef protocol van de Verenigde Staten, bij zijn aankomst in Washington. © via REUTERS

“De hulp van vandaag bevat voor de eerste keer het ‘Patriot Air Defense System’, dat in staat is om kruisraketten, ballistische korteafstandsraketten en vliegtuigen neer te halen op een heel wat grotere hoogte dan de voorheen geleverde luchtafweersystemen”, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken in het persbericht. De Amerikaanse zender CNN noemt de Patriot de Amerikaanse “gouden standaard” voor luchtafweer. Om het Patriot-systeem te bedienen zijn tientallen mensen nodig. Daarvoor is ook een grondige en lange training nodig.

KIJK. Greet De Keyser in Washington schetst hoe belangrijk het luchtafweergeschut is voor Oekraïne

De afgelopen weken had Zelensky het Westen herhaaldelijk opgeroepen om moderne luchtafweersystemen te leveren. Rusland voert sinds oktober immers grote bombardementen uit op de energie-infrastructuur van Oekraïne. De Patriots kunnen ingezet worden om die aanvallen tegen te gaan. Het systeem bewees zijn werkzaamheid de afgelopen jaren in Irak.

Washington stuurt ook bijkomende munitie voor de Oekraïense artillerie, waaronder HIMARS-raketten, gepantserde voertuigen, mortieren en precisieraketten van het kaliber 155 mm, wat de NAVO-standaard is.

Rusland had de VS eerder al gewaarschuwd om Oekraïne geen luchtafweersysteem van dat type te zullen leveren. Dat “zal zeker leiden tot een escalatie van het conflict”, klonk het.

Volledig scherm Joe Biden met een warm welkom voor president Zelensky. © REUTERS

Volledig scherm De Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Washington spreekt het Amerikaanse Congres toe. Op de achtergrond vicepresident Kamala Harris en Speaker of the House Nancy Pelosi. © Getty Images

