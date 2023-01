Zelensky: “Russische terreur moet overal verliezen”

Man die met mes mensen aanviel in kerken in Spaanse Algeciras van terrorisme beschul­digd

De 25-jarige Marokkaan die in het Zuid-Spaanse Algeciras in kerken met een machete een koster vermoordde en een priester zwaar verwondde, wordt officieel beschuldigd van moord met terroristische doeleinden. Justitie in Madrid heeft dit bepaald en daarmee blijft de verdachte Yassine Kanjaa in hechtenis zonder kans op vrijlating onder voorwaarden. Hij handelde in de ogen van de onderzoekers en rechters alleen.

