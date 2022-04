Zelensky: “Russische soldaten hebben jonge kinderen, onder wie zelfs een baby, verkracht”

LIVE. Tien mensen neergescho­ten bij schietpar­tij in metro New York: politie maakt jacht op 62-jarige verdachte uit Philadelp­hia

Bij een schietpartij in een metrostation in Brooklyn in New York City zijn dinsdagochtend lokale tijd tien mensen neergeschoten. In totaal zijn minstens 23 mensen gewond geraakt: tien mensen liepen schotwonden op, 13 anderen raakten gewond toen ze het station ontvluchtten of liepen een rookvergiftiging op. Geen van de gewonden verkeert in levensgevaar. Dat meldt de New Yorkse politiecommissaris Keechant Sewell. De verdachte, die door de politie is geïdentificeerd als de 62-jarige Frank R. James, is nog steeds op de vlucht. Er is een beloning van 50.000 dollar uitgeloofd voor informatie over de voortvluchtige man. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

8:38