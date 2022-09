Zelensky roept Russen op om te protesteren: “Al 55.000 landgenoten gestorven, willen jullie nog meer?”

“In deze oorlog zijn in zes maanden tijd 55.000 Russische soldaten omgekomen (...) Willen jullie nog meer? Nee? Protesteer dan! Vecht! Vlucht! Of geef je over aan het Oekraïense leger. Dit zijn je enige opties om te overleven”, lanceerde hij in het Russisch in zijn traditionele videotoespraak.