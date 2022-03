Zelensky roept op tot wereldwijde manifestaties tegen de oorlog in Oekraïne: “Demonstreer in de naam van de vrede”

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Verenigd Koninkrijk stuurt 6.000 extra raketten naar Oekraïne, regering pompt miljard euro extra in Belgisch leger

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept de hele wereld op om vandaag de straat op te gaan vanwege de oorlog met Rusland, die precies een maand geleden begon. In een gisteravond geposte video vroeg hij in het Engels om “Oekraïne te ondersteunen en voor onze vrijheid te pleiten”. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in dit liveblog.

5:55