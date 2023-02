Zelensky: “Oekraïne zal historische confrontatie winnen”

VOORUIT­BLIK. Als Poetin vandaag de oorlog uitroept, dan zal dat eerder tegen het Westen dan tegen Oekraïne zijn

Vladimir Poetin geeft vandaag zijn eerste ‘State of the Nation’ sinds hij met de invasie van Oekraïne begon. Daar wordt zo hard naar uitgekeken, dat de Russische staatstelevisie nu een heuse aftelklok toont. Maar wat kondigt Poetin aan? Zijn lang verwachte lente-offensief? Een tweede grootscheepse mobilisering? Of roept hij nu toch formeel de oorlog uit? En zo ja, is die dan tegen Oekraïne of tegen het Westen gericht?