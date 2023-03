Zelensky: “Oekraïense troepen hebben situatie aan front onder controle”

"In het grootste deel van ons land, waar we erin geslaagd zijn een relatieve veiligheid te bieden, kunnen ze (de inwoners) zich misschien niet voorstellen hoe het leven is voor mensen in de grensgebieden met Rusland en in het zuiden van ons land", sprak Zelensky. "Daar probeert Rusland voortdurend - en dat is niet overdreven - alles wat de mensen hebben te vernietigen", klonk het.