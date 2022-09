Zelensky: “Oekraïense troepen boeken aanzienlijke resultaten in het oosten”

Het Oekraïense leger heeft volgens president Volodymyr Zelensky “aanzienlijke resultaten” geboekt in het oosten van het land. Het Oekraïense staatshoofd benoemde daarbij de successen in Lyman, een door Rusland bezet bolwerk waar pro-Moskou-troepen grote moeite hebben om de controle te behouden.

Het Oekraïense ministerie van Defensie meldde eerder al de verovering van het dorp Dobrysheve, dat op ongeveer tien kilometer ten noordwesten van Lyman in de oostelijke regio Donetsk ligt. Lyman is een belangrijk spoorknooppunt en vormt de inzet van nieuwe gevechten sinds de Oekraïners Russische troepen in de nabijgelegen regio Charkov wisten te verslaan.

“We hebben significante resultaten in het oosten van ons land geboekt. Iedereen heeft gehoord wat er in Lyman gebeurt. Dit zijn stappen die veel voor ons betekenen”, zei Zelensky in een videotoespraak.

“Situatie is zorgelijk”

De pro-Russische separatistenleider Denis Poesjilin zei eerder dat de situatie in Lyman “zorgelijk” geworden is. Hij is bang de stad te verliezen, nu er een gedeeltelijke omsingeling gebeurd is. “We hebben de dorpen Dobrysheve en Jampil niet meer volledig in handen”, gaf hij toe.

De Russische president Vladimir Poetin annexeerde vandaag de Oekraïense provincies Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja tot Russisch gebied. De actie werd door Oekraïne en zijn westerse bondgenoten als illegaal bestempeld.

