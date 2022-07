Zelensky noemt Rusland een "terreurstaat” na raketaanval waar 23 mensen omkwamen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Rusland een “terroristische staat” genoemd na de raketaanval op de stad Vinnytsja in het westen van het land. “Geen enkele andere staat in de wereld vormt zo’n terroristische bedreiging als Rusland”, sprak Zelensky in zijn videotoespraak die donderdagavond werd vrijgegeven naar aanleiding van dag 141 van de oorlog. En geen enkel ander land in de wereld permitteert het zich om elke dag “vreedzame steden en het alledaagse menselijke leven” te vernietigen met zijn raketten en artillerie.