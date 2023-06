Zelensky: “Minstens 485 kinderen gedood sinds begin oorlog”

KIJK. Critici uiten opnieuw kritiek op Disney voor ‘woke’ agenda na virale Tik­Tok-post

TikTokker Kourtni Faber gaat viraal met haar recente post van een bezoek aan Disneyland in Californië. Kourtni wil met haar post de onvergetelijke dag van haar kinderen in het pretpark tonen, maar vooral een mannelijke werknemer trekt de aandacht op sociale media. Werknemer Nick begroet de jonge bezoekers met snor in een paarsblauwe jurk en met make-up. Critici uiten hun ongenoegen op de volgens hen ‘té woke’ agenda van Disney.