Zelensky: “Minstens 400 Russische oorlogsmisdaden in Cherson”

Tony (33) uit Ninove is de enige Vlaming aan het front in Cherson: "Werkelijke WOII-toestanden”

Het Oekraïense leger rukt razendsnel op in de zuidelijke regio Cherson. Gehele dorpen vallen als dominostenen. Een mijlpaal in deze oorlog, die vooral het verdienste is van Oekraïense soldaten die al wekenlang de druk opvoeren. Te midden van de strijd om Cherson vecht één Belg moedig mee, sinds weken aan de frontlinies. De 33-jarige Tony Neukermans, alias Sentinel, uit Ninove, getuigt in een exclusief interview over de toestand aan het front: “Ik heb een GoPro vastgeklikt aan mijn kogelvrij vest, daarmee film ik alles”.

11 november