Zelensky minder eenduidig over raketinslag Polen: “Ik weet niet wat er gebeurd is”

RECONSTRUC­TIE. Telefoon­tjes tussen Biden en Stolten­berg in het holst van de nacht: de meest zenuwslo­pen­de 24 uur van de NA­VO-lei­ders na de raketaan­val in Polen

In het holst van de nacht werden Joe Biden en andere wereldleiders uit hun bed gelicht op de G20-top in Bali. De reden: twee Poolse burgers waren getroffen door een raketaanval nabij de Oekraïense grens. Hoe reageerden Biden en co in de uren na het dodelijke incident? Werd op het nippertje de ultieme escalatie vermeden? Een reconstructie.

16 november