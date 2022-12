Zelensky: “Medewerkster Rode Kruis gedood bij aanvallen op Cherson”

Russische tv-presenta­tor over tribunaal in Den Haag: “Eén bom op de dijken en Nederland is weg”

Dat Nederland bereid is om in Den Haag een Oekraïne-tribunaal te openen, is ook in Rusland bekend geworden. In een praatprogramma spreekt de bekende tv-presentator Vladimir Solovjov er dreigend en denigrerend over. Hij stelt dat met één raket op de Nederlandse dijken, er geen land meer over is.

