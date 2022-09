Zelensky in videotoespraak voor Verenigde Naties: “Wij willen vrede en bestraffing van Rusland”

ONZE OPINIE. “Het enige antwoord op de dreigemen­ten van Poetin is solidari­teit, koelbloe­dig­heid en geduld”

Indien u nog geen tijd had om de hartverscheurende reportage van onze verslaggever in Oekraïne te lezen, dan raden we u warm aan om dat alsnog te doen. Geen betere manier om opnieuw te beseffen wie het meest afziet van die verdomde oorlog, dan door het lezen van getuigenissen van gewone mensen die maandenlang in hun kapotgeschoten dorpen en steden probeerden te overleven onder de Russische bezetter.

21 september