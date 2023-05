Zelensky gelooft in slaagkansen van lente-offensief: “We denken er niet aan niét te slagen”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gelooft dat het lente-offensief dat het Oekraïense leger momenteel voorbereidt succesvol zal zijn. Dat zei hij donderdag tijdens een persconferentie met de Belgische en Nederlandse premiers Alexander De Croo en Mark Rutte in Den Haag. "We denken er niet aan niet te slagen. Dat is niet hoe we in elkaar zitten."

Zelensky is bezig aan een reeks bezoeken aan Noord- en West-Europa. In Den Haag pleitte hij donderdag onder meer voor de oprichting van een speciaal tribunaal voor Oekraïne tijdens een bezoek aan het Internationaal Strafhof. Hij zette ook de NAVO-ambities van zijn land opnieuw kracht bij, al wil hij naar eigen zeggen "realistisch" zijn. "We weten dat we niet tijdens de oorlog lid zullen worden. Maar we willen het signaal dat we na de oorlog lid zullen zijn." Op de NAVO-top in Vilnius in juli wil Zelensky dat er stappen in die richting worden gezet, wat de Nederlandse premier Mark Rutte beaamde.

F-16's

De Oekraïense president pleitte ook opnieuw voor de levering van F-16-gevechtsvliegtuigen, of op zijn minst voor de toezegging van trainingsmissies voor de Oekraïense piloten, die enkel gevechtsvliegtuigen uit het Sovjet-tijdperk gewoon zijn. Rutte noemde de levering van F-16's "geen taboe".

Vastberaden

Zelensky is in onze contreien ook op zoek naar extra militaire steun om de reserves van zijn leger op te krikken, want Kiev bereidt een belangrijk tegenoffensief tegen Rusland voor. "Het is niet zo eenvoudig om naar andere landen te reizen, want ik wil onze mensen aan het front niet demotiveren", sprak Zelensky in het Catshuis, de ambtswoning van de Nederlandse premier. "Maar ik moet hier zijn, om sterker te zijn op het slagveld. En om Rusland slecht nieuws te brengen. Ik ben in Den Haag. Gisteren was ik in Finland. Dat is niet ver", klonk het.

Volledig scherm De Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Den Haag samen met premier Mark Rutte en premier Alexander De Croo. © BELGA

De Oekraïner gelooft dat het lente-offensief van zijn strijdkrachten succesvol wordt. "Al onze bedrijven, de hele samenleving, doen er alles aan om het leger te versterken. We hebben maar één doel. We denken er niet aan niet te slagen. Dat is niet hoe we in elkaar zitten", zei hij.

Altijd ook verliezen

Tegelijkertijd is er van succes geen sprake wanneer je mensen op het slagveld verliest, zei hij ook. "Zelfs als je ergens wint, verlies je."

Volledig scherm Zelensky in Den Haag. © BELGA

De Oekraïense president bezoekt na een lunch met Rutte en De Croo nog een wapendepot van waaruit Nederlands militair materiaal naar Oekraïne wordt gebracht. Op 13 mei wordt hij in Berlijn verwacht.

Premier De Croo kondigde tijdens de persconferentie een nieuw Belgisch militair steunpakket voor Oekraïne aan. Het zou gaan om militair materiaal om de Oekraïense stocks aan te vullen.

KIJK. De Croo kondigt nieuw steunpakket voor Oekraïne aan

Volledig scherm Zelensky met De Croo en Rutte in Den Haag. © AFP