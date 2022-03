Zelensky dringt niet langer aan op lidmaatschap NAVO en is bereid tot dialoog -geen erkenning- over Krim en Donbas

President Volodymyr Zelensky van Oekraïne wil niet langer aandringen op het Oekraïense lidmaatschap van de NAVO. Hij zei dat in een vraaggesprek met de Amerikaanse omroep ABC. Hij is verder ook bereid te praten met Rusland over de status van de separatistische regio’s in het oosten van zijn land, in de regio Donbas, en over de Krim dat Rusland in 2014 inlijfde.

Zelensky beklemtoonde niet te capituleren en de afgescheiden volksrepubliekjes, Donetsk en Loehansk, niet te zullen erkennen. Hij aanvaardt ook niet dat de Krim Russisch is. Maar hij zei “wél bereid te zijn tot een dialoog over de kwesties, om een compromis te vinden hoe die regio’s verder gaan”. Hij heeft opnieuw zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin opgeroepen direct te onderhandelen met Oekraïne. “Ik heb het over veiligheidsgaranties. (...) Wat voor mij belangrijk is, is hoe de mensen die zich in deze gebieden bevinden en die deel willen uitmaken van Oekraïne, zullen leven. Het is complexer dan ze alleen maar te erkennen.”

Donderdag spreken waarschijnlijk de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland elkaar in de Turkse badplaats Antalya. In het zuidoosten van Wit-Rusland zijn tot dusver drie gespreksrondes geweest tussen delegaties uit de twee landen. Er zijn ook plaatselijke bestanden afgekondigd door beide partijen.

“NAVO is bang”

De regio’s in het oosten van Oekraïne scheidden zich in 2014 af, nadat er in Kiev een gekozen pro-Russische president was afgezet. Volgens het Westen omdat hij zich had afgekeerd van de EU wat tot massale protesten en zijn val leidde. Volgens het Kremlin was er sprake van gewelddadige ‘regime change’ die vooral door de Verenigde Staten was bekokstoofd.

Zelensky zei in het interview ook niet langer te willen aandringen op het Oekraïense lidmaatschap van de NAVO. “De Alliantie is bang van alles dat controversieel is en van een confrontatie met Rusland”, aldus Zelensky. Hij voegde eraan toe niet de president te willen zijn van een “land dat op zijn knieën smeekt” om dat lidmaatschap.

Poetin viel 24 februari Oekraïne binnen omdat het land volgens hem weigerde een oplossing te zoeken voor de conflicten in het oosten en zich schuldig zou maken aan vervolging van etnische Russen. Rusland eist erkenning van de Krim als Russisch grondgebied en erkenning van Donetsk en Loehansk als onafhankelijke staten. Verder zou Oekraïne een neutrale status moeten krijgen en geen NAVO-lid mogen worden.

Zelensky kreeg eerder vandaag nog een staande ovatie in het Brits parlement:

