Zelensky dringt aan bij G7-leiders: “Doe al het mogelijke om oorlog voor einde van het jaar te beëindigen”

Zelensky sprak de G7-leiders via een videoconferentie toe in het kasteel van Elmau. Hij had het onder meer over de strenge winter in Oekraïne. “Dan is het moeilijker om te vechten. We zullen in een situatie komen waarin de posities bevroren raken”, klonk het. De president riep de leiders ook op om de sancties tegen Moskou “te verscherpen”. Vooral de defensie-industrie zal nu aangepakt worden, liet een hoge ambtenaar van het Witte Huis verstaan.