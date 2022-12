Zelensky doet beroep op veerkracht bevolking om winter te doorstaan

Oekraïne deelt foto van ‘raketten­kerk­hof’ in Charkiv: “Hebben onze stad de laatste negen maanden verwoest”

Charkiv, een stad en regio in het noordoosten van Oekraïne, is een van de plaatsen die het de laatste maanden zwaar te verduren heeft wegens de aanhoudende Russische raketaanvallen. Om dat duidelijk te maken, heeft het Oekraïense ministerie van Defensie vanmorgen een opvallende foto gedeeld. Op het beeld is een berg van honderden Russische projectielen te zien. “Een kerkhof van raketten”, klinkt het.

4 december