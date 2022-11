Zelensky brengt bezoek aan heroverde stad Cherson: “Wij zijn klaar voor vrede”

Politie filmt achtervol­ging van verdachte die vlucht in kinderdag­ver­blijf

Bodycambeelden tonen hoe agenten een man achtervolgen in een kinderdagverblijf in Ohio, in de Verenigde Staten. Lamar Mitchell (39) moest zich van de politie aan de kant zetten met zijn wagen, maar dat deed hij niet. In de plaats daarvan vluchtte hij weg en probeerde hij de politiewagen kwijt te spelen. Nadat hij botste tegen een auto op de parking van het kinderdagverblijf, besloot hij het gebouw binnen te lopen. De politie raakte hem met een taser, maar de man bleef rennen. Eenmaal in een speelzaal springt hij tussen de kinderen, waar de politie hem kan onderscheppen. De man zit nu achter de trailer en wordt aangeklaagd voor verschillende feiten.

