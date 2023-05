Zelensky bij herdenking einde WO II: “We zullen Russen net als nazi's verslaan”

Poolparty aan Costa del Sol blijkt valstrik: zakenman ontsnapt aan gruwelijke dood

Een beheerder van crypto-portefeuilles uit Dubai is aan de Costa del Sol in Spanje nipt ontsnapt aan een gruwelijke dood. Een uitnodiging voor een zwembadfeest in een luxevilla bleek een valstrik om hem te ontvoeren. Bij een politie-inval bleek dat de man aan een marteldood is ontsnapt. Een ijzerzaag, snoeischaar en pistool lagen klaar in een met plastic afgedekte kamer.