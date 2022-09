Zelensky bezoekt heroverde stad Izjoem

Broers vliegen elkaar in de armen wanneer ze na 77 jaar eindelijk worden herenigd

Dit is een knuffel waarop de Britse Ted Nobbs (83) al heel lang op wacht. Hij ziet zijn kleine broer Geoff voor het eerst na 77 jaar terug. De broers werden gescheiden in de Tweede Wereldoorlog. Geoff werd geadopteerd en groeide op in Australië, aan de andere kant van de wereld. Ted probeerde zijn jongere broer terug te vinden, zonder succes. Maar Geoff kende meer succes. Hij kwam in 2014 in contact met zijn broer en leerde hem opnieuw kennen via skype. Nu zien ze elkaar eindelijk terug in het echt.

