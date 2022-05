Zelensky bevestigt dat 60 burgers werden gedood bij Russische aanval op school

“Geen aanwijzing dat Russen kernwapens zullen inzetten”, zegt CIA

De belangrijkste Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft geen enkele indicatie dat Rusland zich voorbereidt om tactische kernwapens in te zetten in de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de directeur van de CIA William Burns gezegd op een conferentie zaterdag.

7 mei