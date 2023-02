Zelensky beschuldigt Rusland van “genadeloos doden van burgers”: “Russische wreedheid kent geen grenzen”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Rusland in een bericht op Telegram beschuldigd van het “genadeloos doden” van burgers in de stad Cherson, in het zuiden van Oekraïne. Bij Russische aanvallen op Cherson kwamen eerder vandaag minstens zes mensen om het leven, zo meldde het Oekraïense leger. Ook vielen er twaalf gewonden in de stad, die Oekraïne in november op de Russen heroverde.