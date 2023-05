Zelensky belooft elk stukje Oekraïens grondgebied te zullen heroveren

Tienermeis­je gedood bij mesaanval in Pools tehuis nadat ze dader door raam binnenliet

In een Pools kinder- en jongerentehuis is bij een mesaanval een 16-jarig meisje gedood. Er raakten ook negen andere mensen gewond. De 19-jarige dader werd gevat, verklaarde een politiewoordvoerster. De feiten deden zich dinsdag rond 23 uur voor in Tomislawice, in de centraal gelegen regio Lodz.