Zelensky: "Als ze willen overleven, is het tijd voor Russische militairen om te vluchten”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een videoboodschap gedeeld na berichten over een vermeend tegenoffensief van zijn troepen in het zuiden van het land. “Als ze willen overleven, is het tijd voor Russische militairen om te vluchten”, zei hij onomwonden.

Zelensky herhaalde dat Oekraïne de Russische bezetter van haar volledige grondgebied wil verdrijven, dus ook uit de Donbas en de in 2014 geannexeerde Krim.

Hij liet evenwel niet in zijn kaarten kijken over de manier waarop dat bewerkstelligd wordt. “Wil er iemand weten wat onze plannen zijn? Je zal geen details horen van iemand met enig gevoel voor verantwoordelijkheid. Want dit is een oorlog. En dat is nu eenmaal hoe het gaat in een oorlog.”

Ultieme doel

Het is echter duidelijk wat het ultieme doel is. “De bezetters moeten weten dat we hen over de grens zullen jagen. Over onze grens, die nog altijd dezelfde is als vroeger. De bezetters weten goed waar die ligt. Als ze willen overleven, is het tijd voor Russische militairen om te vluchten. Ga naar huis. Als je bang bent om terug te keren naar jullie thuis in Rusland, geef je dan over en we garanderen dat we alle regels van de Conventie van Genève (die de rechtsregels bepalen ten tijde van een gewapend conflict, red.) zullen naleven.”

Volledig scherm © Photo News

Wie dat niet doet, riskeert zijn leven. “Als je niet naar me luistert, zal je met onze verdedigers geconfronteerd worden. En zij zullen niet stoppen tot ze elke plek bevrijd hebben die van Oekraïne is. Dat is niets bijzonders. Het is niet iets dat zogezegd begonnen is. We hebben het er al 187 dagen over.”

Oekraïense militaire bronnen meldden gisterenmiddag dat ze eenheden van de Russische troepen en pro-Russische separatisten achteruit hadden gedwongen in Cherson. Enkele dorpen rond de havenstad zouden al zijn heroverd. Rusland ontkende dat evenwel en beweerde de aanvallen te hebben afgeslagen en de tegenstander zware verliezen te hebben toegebracht.

Hevige strijd

Feit is dat er hevig gevochten wordt in de regio rond de zuidelijke stad Cherson, de enige grote stad die de Russen bezetten ten westen van de rivier de Dnjepr. Het kabinet van president Zelensky meldt intussen dat er ook in de nacht hevig strijd is geleverd. “De strijdkrachten van Oekraïne hebben offensieve acties in verschillende richtingen gelanceerd”, zegt het.