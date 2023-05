Zelensky aangekomen in Duitsland, Aken eerst Oekraïense president met prestigieuze prijs

In Aken wordt zondagmiddag de prestigieuze Karelsprijs uitgereikt aan Zelensky en het Oekraïense volk. De prijs wordt sinds 1950 jaarlijks verleend aan mensen die zich - naar voorbeeld van Karel de Grote - inzetten voor de Europese eenheid. Het blijft tot het laatste moment ongewis of Zelensky zelf aanwezig is om de prijs in ontvangst te nemen. De prijs is mede bedoeld om Oekraïne een steuntje in de rug te geven in de onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie. In december werd de prijs toegekend aan Zelensky en aan het Oekraïense volk.