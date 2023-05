Zelenksy lijkt verlies van Bachmoet toe te geven, maar woordvoerder ontkent: “Stad is vernield en zit enkel nog in ons hart”

Over Bachmoet zei Zelensky verder dat daar niks meer is. “Vandaag is Bachmoet alleen in onze harten”, vertelde hij. De president sprak van een “tragedie”. De verlaten stad, waar voor de Russische invasie ongeveer 70.000 mensen woonden, ligt in puin door de hevige, bloedige strijd die er al maanden plaatsvindt. Zelensky is momenteel in de Japanse stad Hiroshima, de locatie van de G7-top.