Zeldzame zeehondenpup die werd geboren op Nederlands strand wordt verplaatst naar geheime locatie

Het klapmutsjong dat maandag op het strand van het Nederlandse Vlieland is geboren, wordt verplaatst naar een niet bekendgemaakte locatie. Dat meldt het gespecialiseerde Zeehondencentrum Pieterburen. Er zijn zorgen over mensen die de zeldzame zeehondensoort mogelijk willen komen bekijken, terwijl het jong nu vooral rust nodig heeft. De moeder heeft de pup intussen verlaten.

Alle hens aan dek maandag op Vlieland, toen bleek dat een zwangere klapmuts, een zeldzame zeehondensoort die normaal gesproken vooral rond de Noordpool en Groenland voorkomt, op het Nederlandse strand was aangekomen en er bevallen was van een pup. “Dat is voor zover wij weten nog nooit eerder gebeurd in Nederland”, legde bioloog Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen uit. “Mogelijk is dit zelfs de eerste geboorte in Europa.” Het strand werd meteen afgesloten.

KIJK. Beelden van eerder deze week tonen de klapmutsmoeder met haar pup op het Nederlandse strand

De zoogperiode van de klapmuts is erg kort, vier dagen maar. In die tijd eet de zeehondenpup zijn buikje vol: hij komt gemiddeld zomaar even 25 kilo aan. De moeder zelf eet intussen niets, alle zorg gaat naar haar pup. Daarna verlaat de moeder het jong. Dat is inmiddels gebeurd.

Stress vermijden

De pup zou vervolgens normaal nog een tijd op het strand blijven liggen en heeft rust nodig. Als mensen het dier - een mannetje, zo blijkt - komen bekijken, dan kan dat voor stress zorgen. Het zou kunnen dat de klapmuts de zee in vlucht, maar daar is de pup nog niet sterk genoeg voor. Daarom wordt de klapmuts nu verplaatst naar een ander natuurgebied.

Gebrek aan ijs

Het Zeehondencentrum maakt zich ook zorgen over het gebrek aan ijs. Dit dier leeft dus doorgaans rond Groenland en de Noordpool. Daar kan de klapmuts zich tijdens de vastenperiode waarin het jong alleen achterblijft na de zoogtijd, hydrateren met het ijs waar het op ligt. Maar dit is er niet in Nederland.

In de poolstreek ligt een pup soms wekenlang alleen op het ijs, zich voedend door ervan te likken, legde Van Dijk uit. “Op een gegeven moment krijgen ze dan zo’n honger dat het instinct activeert en ze het water in gaan om te jagen.”

Klapmuts met jong op Vlieland.

Van Dijk waarschuwde ook dat het echt belangrijk is dat strandgangers het dier met rust laten. “Het jong lijkt alleen wat te slapen, maar er vinden allerlei cruciale processen plaats die niet verstoord mogen worden", klonk het. Nu wordt dus het zekere voor het onzekere genomen.

De klapmuts staat op de rode lijst van bedreigde dieren van natuurorganisatie IUCN.

