Zeldzame reuzenspin gespot in Australië

Australische onderzoekers hebben een zeldzame grote spinnensoort gespot. Het kleurrijke, tarantula-achtige schepsel is een soort gouden valdeurspin die behoort tot het geslacht Euoplos, dat sinds 2017 het onderwerp is van een uitgebreid onderzoeksprogramma. Volgens de onderzoekers heeft de spin bescherming nodig, want ze loopt het gevaar om een bedreigde diersoort te worden.

De spinnensoort wordt Euoplos dignitas genoemd, wat in het Latijn diversiteit of grootsheid betekent. Dat weerspiegelt de “indrukwekkende omvang en aard” van de spin, vertellen de wetenschappers van het Queensland Museum dat de spin ontdekte. Het is een soort gouden valdeurspin die werd gevonden in het steppeklimaat in een regio in centraal Queensland in Australië. Hoewel hij er eng uitziet, is hij niet gevaarlijk voor mensen.

De spinnenvrouwtjes hebben een roodbruin schild, terwijl mannetjes een honingrode buitenlaag en grijsbruine buik hebben. Ze leven in open bosgebieden en bouwen hun hollen in zwarte grond. De vrouwtjes brengen hun leven ondergronds door, terwijl de mannetjes na vijf tot zeven jaar vertrekken om te zoeken naar een partner in een ander hol. De valdeurspin wordt zo genoemd omdat ze ‘valdeuren’ bouwen uit bladeren om op insecten te jagen.

Volledig scherm Vrouwelijke valdeurspin. © Queensland Museum

Van deze soort zijn de laatste decennia zeer weinig exemplaren gevonden, met slechts één vrouwtje dat sinds de jaren zestig aan het Queensland Museum is gemeld, zo schrijven de wetenschappers in een studie die is gepubliceerd in het ‘Journal of Arachnology’. Een driedaagse zoektocht in mei 2021 bracht slechts één populatie aan het licht, langs enkele honderden meters van een wegberm waarbij het grootste deel van zijn habitat werd geruimd voor landbouw en veeteelt. De voortdurende achteruitgang van dergelijke habitats kan de soort in de toekomst “ernstig bedreigd” maken volgens de onderzoekers. De grootste spin ter wereld is algemeen bekend als de Goliathvogelspin met een lichaamslengte van ongeveer 13 cm en een spanwijdte van 30 cm, groter dan een eetbord.

Volledig scherm Wetenschappers in Australië ontdekte de zeldzame spin in Queensland. © Queensland Museum