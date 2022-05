Zeldzame Chinese vaas, die jarenlang gewoon in keuken stond als decoratie, verkocht voor 1,8 (!) miljoen euro

TV Achter de schermen van ‘Stukken van Mensen’: “Het whatsapp­groep­je van de experts staat roodgloei­end tijdens de uitzending”

Met zes seizoenen op de teller en een zevende op antenne is ‘Stukken van mensen’ één van de vlaggenschepen van Play4. Tijd om eens in de coulissen van al dat kunstigs en fraais te duiken. Gidsen van dienst zijn eindredactrice Anja Torrekens en producer Kristof Poot van Fremantle Belgium, het productiehuis van onder meer ‘Boer zkt Vrouw’, ‘Belgium’s Got Talent’, ‘Dancing with the Stars’ én ‘The Masked Singer’.

6 maart