Zeldzame beelden: Poetin mengt zich onder het volk tijdens bezoek in Dagestan, deelt selfies uit en kust zelfs een meisje

Belgische Céline vermist “in omstandig­he­den die niet te overleven” zijn, zegt Australi­sche politie

De Australische politie zet de zoektocht naar Céline Cremer (31) volop voort, maar met de moed der wanhoop, lijkt het. De Belgische vrouw is al 12 dagen vermist op het eiland Tasmanië, in weersomstandigheden die volgens de politie “niet te overleven” zijn. Zoekteams op de grond en in de lucht zetten evenwel alles op alles, de politie wil nu ook speurhonden inzetten. De gevonden auto van Céline is gisteren weggesleept voor verder onderzoek.