Zeldzaam telefoongesprek tussen Russische en Amerikaanse minister van Defensie over spanningen in Oekraïne

Verenigde Staten Vierjarig achter­nicht­je van George Floyd neergescho­ten terwijl ze lag te slapen

In de Amerikaanse staat Texas is het 4-jarige achternichtje van George Floyd – de zwarte man die in mei 2020 in Minneapolis werd gedood door een witte politieagent – neergeschoten toen ze in haar bed aan het slapen was. Het meisje, Arianna Delane, werd op nieuwjaarsdag geraakt toen het appartement rond 3 uur ‘s nachts lokale tijd werd beschoten. Binnen waren vier volwassenen en twee kinderen aanwezig. Arianna raakte als enige gewond.

10:51