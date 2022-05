Zeldzaam apenpokkenvirus duikt ook op in Spanje en Portugal

Eerder deze maand doken al zeven besmettingen op in het Verenigd Koninkrijk, onder meer bij vier mannen die zich identificeren als “homoseksueel, biseksueel of mannen die seks met andere mannen hebben”, zo zegt de UKHSA, de Britse gezondheidsdienst. De UKHSA vraagt homo- of biseksuele mannen dan ook om extra waakzaam te zijn en bij ongebruikelijke huiduitslag contact op te nemen met de seksuele gezondheidsdienst.

Wat zijn apenpokken?

Het apenpokkenvirus is een zeldzame virale infectie die zich niet snel verspreidt van mens op mens. De eerste symptomen kunnen gaan van koorts, hoofdpijn en spierpijn, tot gezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Er kan zich ook een huiduitslag voordoen, die meestal begint in het gezicht en zich dan verspreidt naar andere delen van het lichaam. Uiteindelijk vormen er zich korsten die na een tijdje van de huid vallen.

Het erg zeldzame virus werd voor het eerst in 2018 in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld. Sindsdien waren er nog een paar bevestigde gevallen. Meestal komt het voor in afgelegen gebieden in Centraal- en West-Afrika, nabij tropische regenwouden. In Europa is het virus erg zeldzaam.