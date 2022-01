Zeker zestien mensen gestorven in hun auto door sneeuwstorm in Pakistan

Kazachse president geeft toestem­ming om zonder waarschu­wing op demonstran­ten te schieten: “Gewapende bandieten worden geëlimi­neerd”

President Kassym-Jomart Tokajev van Kazachstan heeft in een televisietoespraak gezegd dat hij de ordediensten toestemming heeft gegeven om zonder waarschuwing te schieten op demonstranten om een einde te maken aan de ongeziene protesten van de voorbije dagen in het Centraal-Aziatische land. “Zo'n 20.000 bandieten hebben de financiële hoofdstad Almaty aangevallen en staatseigendommen vernield", sprak Tokajev. Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, heeft intussen een beëindiging van het geweld geëist. “Ik roep tot een einde van het geweld op en tot terughoudendheid”, zei ze vrijdag in Parijs.

7 januari