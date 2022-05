Zeker zes superjachten die gelinkt worden aan Russische oligarchen van radar verdwenen

Deze week in 1934: “Regen van duizend geweerscho­ten” maakt einde aan geromanti­seer­de moordtocht van Bonnie en Clyde

Wereldberoemd werden ze in de jaren dertig toen de Grote Depressie lelijk huishield in de VS. Het Amerikaanse crimikoppel Bonnie en Clyde overviel een tiental banken en vermoordde dertien mensen, onder wie negen agenten. Maar op 23 mei 1934, deze week exact 88 jaar geleden, liepen Bonnie en Clyde op een landweg in Louisiana in een hinderlaag van de Amerikaanse politie en werden ze zelf koelbloedig doodgeschoten.

