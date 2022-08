Zeker vijftien doden na moessonregens in India

Dertien jaar cel voor Canadese miljardair in China

De Canadese miljardair Xiao Jianhua is door een rechtbank in Sjanghai veroordeeld tot dertien jaar cel wegens omkoping, verduistering en andere financiële misdrijven. De investeringsgroep Tomorrow Holding van de in China geboren zakenman, die in het verleden nauwe banden onderhield met de elite van de Communistische Partij, moet ook 55 miljard yuan - het equivalent van 8 miljard euro - aan boetes betalen, oordeelde de rechter in de Oost-Chinese havenstad.

19 augustus