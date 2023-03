Zeker vijf doden en 27 gewonden bij zwaar verkeersongeval in Marokko

Een minibus crashte tegen een boom nadat de bestuurder de controle over het voertuig had verloren in de gemeente Brachoua, op ongeveer 50 kilometer van Rabat. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval.

De wegen in Marokko, en bij uitbreiding in alle Maghreb-landen, staan bekend als gevaarlijk en ongevallen komen vaak voor. In 2022 kwamen in Marokko meer dan 3.200 mensen om het leven bij verkeersongevallen, wat wel 7 procent minder is dan in 2021. De Marokkaanse autoriteiten hebben onlangs een reeks maatregelen ingevoerd om de verkeersonveiligheid te bestrijden.