Zeker vier doden bij crash met helikopter op Amerikaanse militaire basis

Nooit gezien in België: 1 miljoen beloofd voor gouden tip in verdwij­nings­zaak. Wie weet waar Tanja Groen is?

Eén miljoen euro. Nooit eerder werd in ons land zo’n grote beloning uitgereikt in een verdwijningszaak, maar vandaag ligt het bedrag klaar voor wie de gouden tip heeft die de mysterieuze verdwijning van Tanja Groen kan ophelderen. Het meisje van 18 verdween in 1993 na een fuif in Maastricht, en is sindsdien spoorloos. Misdaadjournalist Peter R. de Vries bracht het miljoen met een crowdfunding bij elkaar, maar werd vermoord nog voor hij ermee aan de slag kon. Zijn dochter Kelly vroeg VTM-journalist Faroek Özgünes de zoektocht verder te zetten in ons land.

22 februari