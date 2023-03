Zeker veertien doden en honderden gewonden in Ecuador na krachtige aardbeving

De aardbeving deed zich rond 12 uur lokale tijd voor in Balao, een stad in het zuiden van Ecuador, op 140 kilometer van de grootstad Guayaquil. Het Amerikaanse seismologische instituut USGS heeft het over een magnitude van 6,8, de Peruaanse autoriteiten registreerden een beving van 7,0.

De aardbeving heeft volgens een eerste verklaring van de Ecuadoriaanse president Guillermo Lasso aan zeker veertien mensen het leven gekost. Meer dan 380 mensen raakten gewond. Veruit de meeste slachtoffers vielen in de zuidelijke provincie El Oro. Daar zijn ook minimaal 44 woningen verwoest en nog eens 90 huizen beschadigd. Ook tientallen medische instellingen en scholen liepen schade op. Meerdere wegen in de regio zijn onbegaanbaar door aardverschuivingen.

In de naast El Oro gelegen provincie Azuay kwam een persoon om het leven doordat een muur op een auto viel in de stad Cuenca. Ook in Peru viel een dodelijk slachtoffer: in de stad Tumbes, vlak bij de grens met Ecuador, kwam een vierjarig meisje om nadat ze werd geraakt door een vallende baksteen. Volgens Hernando Tavera van het nationale seismologisch centrum van Peru is de schade in dat land al bij al beperkt gebleven.