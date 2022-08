Zeker twintig doden na zware overstromingen in oosten van Afghanistan

Staking van acht dagen in grootste Britste container­ha­ven van start

Circa tweeduizend dokwerkers in de haven van het Engelse Felixstowe, de grootste containerhaven van het Verenigd Koninkrijk, hebben zondag het werk neergelegd. Ze willen acht dagen lang staken uit onvrede over hun loon. De staking dreigt een groot deel van het vrachtverkeer in het land lam te leggen. De haven is goed voor een derde van het totale containervolume in het land.

