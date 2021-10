Zeker twee doden en zes gewonden bij schietpartij in winkelcentrum Idaho

Florida Schutter die 17 mensen doodschoot in Amerikaan­se school in Parkland zal volgens advocaten schuldig pleiten

15 oktober Nikolas Cruz, de 23-jarige man die in 2018 zeventien mensen doodschoot in een middelbare school in Parkland, in de Amerikaanse staat Florida, zal in zijn rechtszaak schuldig pleiten. Dat hebben zijn advocaten meegedeeld. De verdachte gaf eerder aan geen schuld te willen bekennen, maar volgens zijn advocaten is hij nu toch van gedachten veranderd.