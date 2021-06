Zeker tien doden na aanval op mijnenruimers in Afghanistan

Vrouw uit El Salvador die 9 jaar in gevangenis zat voor ‘poging tot abortus’ vrijgela­ten

8 juni Een vrouw die in El Salvador een gevangenisstraf van negen jaar heeft uitgezeten nadat ze een miskraam kreeg, is eindelijk weer vrijgelaten. De 28-jarige vrouw, Sara Rogel, raakte op 20-jarige leeftijd zwanger. Toen ze acht maanden ver was, struikelde en viel de vrouw terwijl ze kleren aan het wassen was. Daardoor kreeg ze een miskraam. In het ziekenhuis werd ze door de Salvadoraanse autoriteiten meteen gearresteerd op verdenking van abortus.