Zeker negentig gewonden bij nieuw protest in Jeruzalem

Vrijdagavond vielen er al meer dan tweehonderd gewonden op de Tempelberg bij confrontaties tussen Israëlische politie en Palestijnse betogers. Het waren de ergste rellen in Jeruzalem in jaren.

“Diepe bezorgdheid”

De vier leden van het Midden-Oosten-kwartet (de VN, de EU, de VS en Rusland), het kwartet dat bemiddelt in het Israëlisch-Palestijnse vredesproces, uitten zaterdag hun “diepe bezorgdheid” over het geweld in Jeruzalem. Een oorzaak van het geweld zijn de spanningen rond de aanstaande uitzetting van tientallen Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Zij moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten die claimen dat hun voorouders van dezelfde plek werden verdreven. Onder meer de Verenigde Staten en Europese landen hebben er bij Israël op aangedrongen van de uitzettingen af te zien. Een Israëlisch hof velt 10 mei een vonnis over de uitzettingszaak.