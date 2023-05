Zeker negen doden na schietpartij in Servische school: 13-jarige schutter plande aanval maand geleden en had lijst met slachtoffers

UPDATEEen tiener heeft vanmorgen het vuur geopend in een school in de Servische hoofdstad Belgrado. Bij de schietpartij zijn zeker negen mensen om het leven gekomen, onder wie acht leerlingen en een bewaker. Zeven anderen zijn gewond geraakt. Eerder werd gemeld dat de schutter 14 jaar zou zijn, maar nu blijkt dat hij 13 is. De politie kon de verdachte arresteren op het schoolplein. De tiener zou de schietpartij een maand geleden hebben voorbereid. De wapens die hij gebruikte waren vermoedelijk van zijn vader, die ook is opgepakt.

Rond 8.40 uur kreeg de politie een melding over een schietpartij in de Vladislav Ribnikar-school in het Vracar-district in Belgrado. De 13-jarige verdachte zou verschillende schoten hebben gelost op zijn medeleerlingen en schoolmedewerkers. Daarbij zijn negen mensen overleden, onder wie acht leerlingen (zeven meisjes en één jongen) en een bewaker. Er vielen ook zeven gewonden: zes leerlingen van 13 à 14 jaar en een 53-jarige leerkracht. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis.

Eén van de gewonden is in haar hoofd geraakt en verkeert nog in levensgevaar. Ook de anderen zijn er slecht aan toe, maar zijn wel stabiel, zegt de Servische gezondheidsminister.

Ook vader van schutter opgepakt

De 13-jarige belde zelf de politie om te zeggen dat hij mensen had neergeschoten op school. Agenten konden de jongen, die zelf een leerling van de school was, arresteren op het schoolplein. Hoewel het motief van de schutter nog niet is bevestigd, werd de tiener volgens de Servische minister van Onderwijs gepest.

De verdachte had de aanval een maand geleden al voorbereid, zo heeft de politie vanmiddag laten weten tijdens een persconferentie. Hij had ook een lijst gemaakt met de namen van de leerlingen die hij wou neerschieten en had op voorhand bepaald welk klaslokaal hij eerst zou binnengaan. Op een plan van de school had hij al zijn doelwitten aangeduid. De jongen had ook vier Molotovcocktails bij, die hij in zijn rugzak liet liggen. Toen hij aan de schoolpoort kwam, schoot hij eerst de bewaker neer. Vervolgens opende hij het vuur in de rest van de school.

De schutter gebruikte twee wapens, die naar verluidt van zijn vader waren. Ook hij is opgepakt. De man beweert dat hij een vergunning voor de wapens had en de geweren achter slot en grendel lagen. De politie bevestigt dat, maar zegt ook dat de jongen en zijn vader geregeld samen naar een schietbaan gingen.

“Stille en brave leerling”

De dochter van getuige Milan Milosevic was in het klaslokaal waar de schietpartij begon, vertelt hij. “Ze kon gelukkig ontsnappen. De jongen schoot eerst de leraar neer en begon dan gewoon in het rond te schieten”, getuigt Milosevic, die zich onmiddellijk naar de school haastte, bij nieuwszender N1. “Ik zag de bewaker onder een tafel liggen en zag nog twee meisjes met bloed op hun t-shirts”, gaat Milosevic verder. “Ze zeggen dat de verdachte altijd een stille en brave leerling was die nog niet zo lang naar de school ging”, klinkt het.

Leerlingen van de school en hun ouders zijn erg aangeslagen door het drama. “Mijn kind heeft dit overleefd. Je kan het je niet voorstellen. Ze zag een man neervallen en iemand schieten. Ze liep weg, maar dacht dat de jongen met het geweer haar achterna zou zitten. Ze is nu in shock”, vertelt een bezorgde moeder.

“Ik was beneden, we hadden daar turnles. Ik kon de schietpartij horen. Het was non-stop, niet één schot per keer. Hij schoot zonder te stoppen”, vertelt een leerling. “We waren erg bang”, klinkt het.

KIJK. Carolien van Nunen geeft laatste stand van zaken: “Klasgenoten zeggen dat jongen rustige leerling was en uitblinker in wiskunde, maar wat hem bezield heeft, is niet duidelijk”

Drie dagen nationale rouw

Servië heeft nu een nationale rouwperiode van 5 tot en met 7 mei aangekondigd. Schietpartijen zijn relatief zeldzaam in het land. Hoewel Servië strenge wapenwetten heeft, bezitten nog steeds heel wat mensen een wapen. Zo circuleren er honderdduizenden illegale wapens in de Balkanlanden na de oorlogen en politieke onrust van de jaren 90. In 2019 werd geschat dat er in Servië zo'n 39 vuurwapens per 100 mensen zijn. Dat is het derde hoogste aantal ter wereld, na de Verenigde Staten en Montenegro.

In 2013 vond één van de dodelijkste schietpartijen in het land plaats. Op 9 april schoot de 59-jarige Ljubisa Bogdanovic dertien mensen dood in het dorp Velika Ivanca. Hij beroofde zichzelf daarna van het leven.

