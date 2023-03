Zeker negen doden na immense aanval op Oekraïense infrastructuur, Zelensky: “Russen terroriseren burgers”

Rusland heeft Oekraïne vanmorgen opnieuw massaal bestookt met raketten. Onder meer in de steden Kiev, Charkiv, Odesa en Cherson werden bombardementen gemeld. Verschillende mensen raakten gewond en er zouden al minstens negen doden zijn gevallen. In Kiev zit 40 procent van de bevolking momenteel zonder verwarming. De kerncentrale in Zaporizja, die onder Russische controle staat, is bovendien van het elektriciteitsnetwerk afgesneden. “De bezetters terroriseren alleen burgers, maar ze zullen de verantwoordelijkheid voor hun daden niet ontlopen”, reageert de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op de aanvallen.

De regionale gouverneur van de westelijke regio Lviv, Maksym Kozytskyi, meldde eerder dat er vier doden waren gevallen in de stad Zolochiv. “Het gaat om vier volwassenen. Twee mannen en twee vrouwen. Ze zaten gewoon thuis toen een raket op hun woning viel”, aldus Kozytskyi. In totaal werden drie appartementsgebouwen gebombardeerd. Ondertussen is nog een vijfde slachtoffer, een 60-jarige man, dood onder het puin gevonden, laat de gouverneur weten.

KIJK. Dronebeelden tonen de zware verwoesting in een woonwijk in de westelijke regio Lviv

Ook in Cherson, in het zuiden van Oekraïne, zijn drie mensen om het leven gekomen. Dat heeft Andriy Yermak, de presidentiële stafchef, via Telegram laten weten. Volgens Yermak werd een halte voor het openbaar vervoer geviseerd. De gouverneur van de regio Dnipro meldde ook nog de dood van een 34-jarige man.

Volledig scherm Reddingswerkers in Lviv. © via REUTERS

Volledig scherm © via REUTERS

Veertig procent van Kiev zonder verwarming

Vitali Klitsjko, de burgemeester van Kiev, maakte vanochtend bekend dat er in het zuidwesten van zijn stad meerdere explosies hadden plaatsgevonden. De bombardementen deden zich voor in de wijk Holosiiv, in het zuiden van de hoofdstad, meldde Klitsjko op sociale media. “Alle diensten gaan ter plaatse”, schreef hij.

KIJK. Inwoners van Kiev meten de schade op na de raketaanvallen

Later meldde de burgemeester nog een ontploffing, deze keer in het district Svjatosjyn. “Auto’s staan in brand op de binnenplaats van een appartementsgebouw”, aldus Klitsjko. Twee mensen zouden gewond zijn geraakt en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Als gevolg van een aanval op de energievoorziening van de stad zit veertig procent van de bevolking momenteel zonder verwarming, meldt Klitsjko. Het is op dit moment ongeveer vier graden Celsius in Kiev. 15 procent van de inwoners heeft ook geen stroom. De watervoorziening is volgens de burgemeester wel nog intact.

Volledig scherm Rookwolken boven Kiev na de reeks raketaanvallen. © REUTERS

Volledig scherm Brandweermannen blussen voertuigen op de plaats waar een raket insloeg in Kiev. © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Mensen schuilen in een metrostation in Kiev. © REUTERS

Ook de kerncentrale van Zaporizja is van het stroomnet afgesneden en maakt nu gebruik van dieselgeneratoren, meldt uitbater Energoatom. Er is nog voor tien dagen aan brandstof om de centrale gaande te houden, klinkt het in een mededeling. In augustus vorig jaar werd de kerncentrale ook al tijdelijk van het Oekraïense elektriciteitsnetwerk afgekoppeld na branden die door Russische beschietingen waren ontstaan. Het duurde toen twee weken voor ze weer op het netwerk kon worden aangesloten.

Vijftien aanvallen in Charkiv

De oostelijke stad Charkiv, de op een na grootste stad van het land, werd volgens de lokale gouverneur Oleg Sinegoebov vijftien keer getroffen. Ook daar hebben inwoners momenteel geen verwarming, water en elektriciteit. Volgens de gouverneur werd ook een woning geraakt. Twee vrouwen van in de 70 raakten gewond in het dorpje Pisochyn. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht, klinkt het.

Volledig scherm Drie Russische raketten worden vanuit Belgorod gelanceerd, gezien vanuit Charkiv. © AP

In de zuidelijke regio Odesa hebben “raketten de regionale energie-infrastructuur geraakt en residentiële gebouwen beschadigd”, zegt gouverneur Maksim Martsjenko, die het heeft over een “massale raketaanval”, waarbij de stroom in delen van de stad is uitgevallen. Door de aanvallen worden er beperkingen op het elektriciteitsgebruik ingesteld.

Serhi Hamali, de gouverneur van de West-Oekraïense regio Chmelnytsky, meldt eveneens dat “de vijand essentiële infrastructuur aanvalt”. Hij roept inwoners op om in de schuilkelders te blijven.

Zelensky: “Rusland terroriseert burgers”

“Het is een moeilijke nacht geweest”, schrijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op Telegram. “Een massale raketaanval in het hele land. Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odesa, Charkiv, Zaporizja, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr en Vinnytsia. Aanvallen op kritieke infrastructuur en woongebouwen. Helaas zijn er gewonden en doden. Mijn medeleven gaat uit naar de families.”

De president benadrukt dat het energiesysteem wordt hersteld, maar dat in alle regio’s stroombeperkingen zijn opgelegd. “De vijand heeft 81 raketten afgevuurd in een poging om de Oekraïners opnieuw te intimideren, waarbij ze teruggrijpen naar hun miserabele tactieken. De bezetters kunnen alleen burgers terroriseren. Meer kunnen ze niet doen, maar het zal hen niet helpen. Ze zullen de verantwoordelijkheid voor hun daden niet ontlopen”, aldus Zelensky.

Oekraïne zou 34 van de 81 Russische raketten uit de lucht hebben gehaald, alsook vier van de acht drones van Iraanse makelij, zo meldt de opperbevelhebber van de Oekraïense troepen.

