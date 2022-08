Zeker elf doden, waaronder kinderen, nadat man het vuur opent in Montenegro

Veel verzet tegen Hongaars plan voor houtkap om kachel te stoken

In Hongarije is veel verzet tegen een decreet van de overheid om het kappen van bos in onder meer natuurparken toe te staan voor het verkrijgen van brandhout. Met die maatregel wil de regering van premier Viktor Orbán de bevolking een alternatief bieden om in de winter alsnog de kachel te kunnen stoken, nu de levering van gas uit Rusland hoogst onzeker is.

12 augustus