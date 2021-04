Zeker elf doden en bijna honderd gewonden bij treinongeval in Egypte

Frankrijk keurt invoering van misdrijf "ecocide" goed

17 april Het lagerhuis van het Franse parlement heeft de invoering van het delict "ecocide" (milieuvernietiging) goedgekeurd in geval van opzettelijke verontreiniging van water, lucht of bodem. De invoering van het misdrijf kadert in het ontwerp van de klimaatwet dat op 4 mei moet worden goedgekeurd.