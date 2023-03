Zeker één dode en zes gewonde Amerikanen in Syrië na Iraanse drone-aanval

Ruim 1 op de 5 trans kinderen en jongeren in VS is recht op genderbe­ves­ti­gen­de zorg al kwijt, Iowa nu ook ‘rode staat’

Meer dan 20 procent van de transgender kinderen en tieners in de VS hebben geen recht meer op genderbevestigende zorg na een reeks nieuwe wetten in verschillende Amerikaanse staten die dokters verbieden genderdysforie van minderjarigen te behandelen. Dat liet de Human Rights Campaign, een Amerikaanse organisatie die opkomt voor LGBTQ+-rechten, weten in een nieuw verslag. Ook Iowa volgt nu de trend van de ‘rode staten’ nadat gisteren een nieuw wetsvoorstel ondertekend werd.