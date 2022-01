“Zeker een dode en drie gewonden” na schietpartij in Duitse aula, ook dader overleden

In een aula van de universiteit van het Duitse Heidelberg, in de deelstaat Baden-Württemberg, heeft een man schoten gelost. Eén slachtoffer is na de schietpartij aan zijn verwondingen overleden, schrijven ‘Bild’ en ‘Die Welt’, maar die informatie is nog niet officieel bevestigd. Drie anderen raakten gewond. De dader, die zelf een student zou geweest zijn, is intussen dood, zo meldt de politie.

Duitse media vernamen intussen uit veiligheidsbronnen dat de man zelfmoord gepleegd heeft en dat hij voor zover bekend geen politieke of religieuze motieven gehad zou hebben. Er is evenwel nog geen officiële bevestiging daarvan. Het is nog onduidelijk wat zijn beweegredenen dan wel zijn geweest. De politie heeft veel manschappen ingezet en ook speciale eenheden gemobiliseerd.

Volledig scherm Alle straten in de buurt zijn afgezet. © R.Priebe//Pr-Video/dpa

In de buurt van Neuenheimer Feld, waar de schietpartij plaatsvond, heeft de politie alle straten afgezet. Op het Neuenheimer Feld bevinden zich wetenschappelijke faculteiten en een ziekenhuis van de Universiteit van Heidelberg. De universiteit zou studenten volgens Duitse media per mail hebben opgeroepen om weg te blijven.

Volgens informatie van het Duitse persagentschap dpa was de aanvaller zelf een student en had hij verschillende vuurwapens mee. Inmiddels heeft de politie laten weten dat het gevaar geweken is en dat er geen tweede dader is.

Aanslagen

Duitsland is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen. Die waren doorgaans het werk van jihadisten of rechtsextremisten. Zo vielen in 2016 nog twaalf doden toen een moslimextremist inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Hij gebruikte een vrachtwagen.

Schietpartijen op scholen of andere onderwijsinstellingen zijn in Duitsland een zeldzaamheid, maar ze komen wel voor. Zo opende een oud-scholier in 2009 het vuur in een school in Winnenden, een andere plaats in Baden-Württemberg. Meerdere scholieren en docenten kwamen om het leven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

BEKIJK: de politie is massaal ter plaatse

Volledig scherm De politie heeft speciale eenheden ingezet. © R.Priebe//Pr-Video/dpa