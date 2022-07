Zeker drie doden na explosies in Russische stad Belgorod

REPORTAGE. Met Goedele Liekens op bezoek bij vergeten oorlogs­slacht­of­fers uit Oekraïne: “Russische soldaten bonden moeder vast op stoel en verplicht­ten haar toe te kijken hoe ze haar kind verkracht­ten”

Ook verkrachting is een oorlogswapen. In Oekraïne werden al honderden, misschien duizenden vrouwen en kinderen door Russische soldaten misbruikt, en velen zijn intussen zwanger van hun aanvaller. Zij zijn de vergeten slachtoffers van deze oorlog. Federaal parlementslid Goedele Liekens (Open Vld) (59) trok naar vluchthuizen in Oekraïne en Polen om die vrouwen een stem te geven. Onze reporter Inge Bosschaerts ging met haar mee.

